Манчини: «Я не спешу возвращаться к работе»
Сегодня, 08:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Итальянский специалист Роберто Манчини опроверг слухи о контактах с ПСЖ и заявил, что пока не планирует возвращаться к тренерской деятельности.
«Я надеюсь, что 2017 год будет замечательным, посмотрим. Эти слухи - нормальное явление, когда тренер пребывает без работы. Некоторые команды проводят не лучший сезон, и журналисты пытаются как-то это связывать.
Я ни с кем не контактировал. С ПСЖ переговоров не вел, и вообще я не спешу возвращаться к тренерской деятельности».
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Да ладно вам, чё не надо-то? Там вон "Интеру" пора уже тренера менять))