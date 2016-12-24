Манчини: «Я не спешу возвращаться к работе»

Итальянский специалист Роберто Манчини опроверг слухи о контактах с ПСЖ и заявил, что пока не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

«Я надеюсь, что 2017 год будет замечательным, посмотрим. Эти слухи - нормальное явление, когда тренер пребывает без работы. Некоторые команды проводят не лучший сезон, и журналисты пытаются как-то это связывать.

Я ни с кем не контактировал. С ПСЖ переговоров не вел, и вообще я не спешу возвращаться к тренерской деятельности».