Аллегри был в ярости после поражения в Суперкубке Италии
Сегодня, 09:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри негодовал после поражения в матче Суперкубка Италии от «Милана». Во время церемонии награждения камеры выхватили Аллегри, который в ярости что-то рассказывал директорам клуба Джузеппе Маротте и Фабио Паратичи. Он размахивал руками и кричал, указывая в сторону поля, где игроков «Юве» награждали медалями за второе место. Слов Аллегри слышно не было, однако итальянские СМИ утверждают, что он сказал следующее: «Я дал бы всем игрокам „Юве“ хорошего пинка».
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https://www.youtube.com/watch?v=mUPcOhAY_QQ
Как по мне тут проблема в составе.Полузащита уже не так что прежде.И как сказал фланги.
Чемп должны брать.А вот ЛЧ уже не известно,насколько далеко зайдете.
и с долгожданным трофеем!
Вам же успехов в ЛЧ. Я уверен, что "Порту" вы спокойно пройдёте.
Та ты шо, княже сам)