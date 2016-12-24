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Аллегри был в ярости после поражения в Суперкубке Италии

Матч: ЮвентусЮвентус1 : 1МиланМилан
Соккер.Ру // Заграница: события, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 09:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри негодовал после поражения в матче Суперкубка Италии от «Милана». Во время церемонии награждения камеры выхватили Аллегри, который в ярости что-то рассказывал директорам клуба Джузеппе Маротте и Фабио Паратичи. Он размахивал руками и кричал, указывая в сторону поля, где игроков «Юве» награждали медалями за второе место. Слов Аллегри слышно не было, однако итальянские СМИ утверждают, что он сказал следующее: «Я дал бы всем игрокам „Юве“ хорошего пинка».

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