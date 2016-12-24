«Астон Вилла» продлила контракты с двумя футболистами
Сегодня, 09:19 | Источник: ФК "Астон Вилла" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Астон Вилла» пролонгировала контракты с двумя футболистами. 24-летний хавбек Гари Гарднер поставил свою подпись под договором, который рассчитан до 2020 года. 18-летний защитник Иза Сулиман подписал контракт до 2019 года.
Ранее бирмингемцы также продлили полузащитника Джека Грилиша.
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