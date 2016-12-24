«Астон Вилла» продлила контракты с двумя футболистами

«Астон Вилла» пролонгировала контракты с двумя футболистами. 24-летний хавбек Гари Гарднер поставил свою подпись под договором, который рассчитан до 2020 года. 18-летний защитник Иза Сулиман подписал контракт до 2019 года.

Ранее бирмингемцы также продлили полузащитника Джека Грилиша.