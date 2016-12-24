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Орлов: «Пусть „Спартак“ укрепляется, „Зенит“ и так их победит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Джикия Георгий, Орлов Геннадий
Сегодня, 09:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал на тему возможного приобретения защитника «Амкара» Георгия Джикии.

«„Зенит“ с удовольствием взял бы этого грузина с российским паспортом. У него грузинская школа, а в Грузии всегда были хорошие защитники. Но на него претендует и „Спартак“. Это перспективный и страстный футболист, умеющий вести борьбу и делающий мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешёл в „Зенит“. Будет ли плохо, если он перейдёт в „Спартак“? Ну почему?! Пусть „Спартак“ тоже укрепляется. Думаю, „Зенит“ и так их победит. Мы же живём в Петербурге, всё-таки надо об этом думать», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.

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