Орлов: «Пусть „Спартак“ укрепляется, „Зенит“ и так их победит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Джикия Георгий, Орлов Геннадий
Сегодня, 09:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал на тему возможного приобретения защитника «Амкара» Георгия Джикии.
«„Зенит“ с удовольствием взял бы этого грузина с российским паспортом. У него грузинская школа, а в Грузии всегда были хорошие защитники. Но на него претендует и „Спартак“. Это перспективный и страстный футболист, умеющий вести борьбу и делающий мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешёл в „Зенит“. Будет ли плохо, если он перейдёт в „Спартак“? Ну почему?! Пусть „Спартак“ тоже укрепляется. Думаю, „Зенит“ и так их победит. Мы же живём в Петербурге, всё-таки надо об этом думать», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.
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У Спартака чуть больше шансов ....лично моё мнение......
Так как ни один из этих клубов не показал чемпионской игры в первом круге...то шансов чуть больше у того кто имеет отрыв в 5 очков........
Мне представляется что Спартак и Зенит как 2 человека....один из которых не ел 15 дней а второй сытый ....чемпионство это как торт......и у кого больше шансов его слопать........
Луческу должен основательно встряхнуть команду.....установить такую планку чтоб Спартак и думать перестал что ему ровня.......
Опыт,финансы,трансферы,чёткий план действий........всё в руках Мирчи.....
Пока у меня нет повода не верить в то что он приведёт Зенит к золотым медалям....
Удачи !!!!!!!!!!
Чем то Проффи напоминает.
С виду не плохи.Оба.Зато внутри с гнильцой.
Весной посмотрим на левые пенки и голы из офсайда в исполнении голубых?
Ты это имеешь виду?;)
Мы же живем в Петербурге!Об этом надо думать.
Перевожу на русский:
Вся правящая элита из Питера,расслабьте булки,пусть Спартак хоть Игуаином и Погбой укрепляется,в кабинетах Зениту равных нет ;)
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Да что тут думать) Неблагоприятный климат, провинциальный комплекс, и Гена Орлов как "первый парень на деревне"... Как такое понять? Просто принять как данность, с пониманием так сказать его захолустного мышления)