Орлов: «Пусть „Спартак“ укрепляется, „Зенит“ и так их победит»

Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал на тему возможного приобретения защитника «Амкара» Георгия Джикии.

«„Зенит“ с удовольствием взял бы этого грузина с российским паспортом. У него грузинская школа, а в Грузии всегда были хорошие защитники. Но на него претендует и „Спартак“. Это перспективный и страстный футболист, умеющий вести борьбу и делающий мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешёл в „Зенит“. Будет ли плохо, если он перейдёт в „Спартак“? Ну почему?! Пусть „Спартак“ тоже укрепляется. Думаю, „Зенит“ и так их победит. Мы же живём в Петербурге, всё-таки надо об этом думать», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.