«Ливерпуль» готов отпустить Сако в аренду за 500 тысяч фунтов
Сегодня, 10:22 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ливерпуль» не рассчитывает на своего защитника Мамаду Сако и готов отпустить его в аренду за 500 тысяч фунтов. Футболист, зарабатывающий 80 тысяч фунтов в неделю, интересен «Вест Бромвичу», «Интеру», «Милану», «Лиллю» и «Вест Хэму».
В этом сезоне Сако не сыграл ни одного матча в АПЛ.
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