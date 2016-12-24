«Ливерпуль» готов отпустить Сако в аренду за 500 тысяч фунтов

«Ливерпуль» не рассчитывает на своего защитника Мамаду Сако и готов отпустить его в аренду за 500 тысяч фунтов. Футболист, зарабатывающий 80 тысяч фунтов в неделю, интересен «Вест Бромвичу», «Интеру», «Милану», «Лиллю» и «Вест Хэму».

В этом сезоне Сако не сыграл ни одного матча в АПЛ.