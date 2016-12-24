Рейтинг@Mail.ru

Градель: «Отец бил меня и запрещал играть в футбол»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Борнмут, Градель Макс
Сегодня, 11:08 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Вингер «Борнмута» Макс Градель рассказал о своем тяжелом детстве.

«Отец не хотел, чтобы я играл в футбол. Он всегда говорил, чтобы я учился. Я получал травмы, гоняя мяч во дворе, и отец был недоволен. Иногда он бил меня, а я ничего не мог сделать. Я знал, что меня побьют дома, но продолжал играть. Могу понять папу, но я был готов умереть ради игры.

Со временем отец понял, что бить меня бесполезно, потому что в один день он мог бы просто убить меня. И тогда он оставил меня в покое».

В июле Градель продлил контракт с «Борнмутом».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:01
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:22
ответ пользователю DVoxNN (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:14
Показать
Немного троллинга
  7
Сегодня 11:09
Показать
Немного троллинга
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:47 Фото Варди, отбывающий дисквалификацию, побывал в Лапландии 3
Вадим Багров
Стильный Лионель и сборная «блондинов»
Тренд 2016 года в футбольной моде – едкие белые волосы. «Соккер.ру» выясняет, зачем звезды из Испании, Англии и России вступают в банду Месси?
Комментариев: 16
Станислав Горин
Король Африки 2016. АПЛ против Обамеянга
«Соккер.ру» оценивает солидную тройку претендентов на звание лучшего игрока Африки. Сравниваем нападающих «Ливерпуля» и «Лестера» с будущим футболистом «Реала».
Комментариев: 5
06:48 Джон О'Ши: «Мне не следовало уходить из „Манчестер Юнайтед“» 2
05:01 Кьеллини: «Поражение в Суперкубке это позор, но не конец света» 9
04:46 Слухи Ибрагимович может стать играющим тренером «Манчестер Юнайтед» 14
03:02 Барбоса: «План А – оставить свой след в „Интере“» 6
Вчера
19:54 Бартона обвинили в совершении 1260 ставок за десять лет 16
18:36 Капелло: «Не мог поверить, что „Интер“ продает Роберто Карлоса» 6
Александр Чистяков
Битва эпох. «Ювентус» Липпи vs «Милан» Анчелотти
​«Ювентус» и «Милан» оспорят Суперкубок Италии, а «Соккер.ру» отматывает время назад, сравнивая футболистов великих клубов, которые выигрывали с Липпи и Анчелотти.
Комментариев: 25
все материалы по этой теме
Турниры