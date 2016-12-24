Градель: «Отец бил меня и запрещал играть в футбол»

Вингер «Борнмута» Макс Градель рассказал о своем тяжелом детстве.

«Отец не хотел, чтобы я играл в футбол. Он всегда говорил, чтобы я учился. Я получал травмы, гоняя мяч во дворе, и отец был недоволен. Иногда он бил меня, а я ничего не мог сделать. Я знал, что меня побьют дома, но продолжал играть. Могу понять папу, но я был готов умереть ради игры.

Со временем отец понял, что бить меня бесполезно, потому что в один день он мог бы просто убить меня. И тогда он оставил меня в покое».

В июле Градель продлил контракт с «Борнмутом».