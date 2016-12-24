Градель: «Отец бил меня и запрещал играть в футбол»
Сегодня, 11:08 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Вингер «Борнмута» Макс Градель рассказал о своем тяжелом детстве.
«Отец не хотел, чтобы я играл в футбол. Он всегда говорил, чтобы я учился. Я получал травмы, гоняя мяч во дворе, и отец был недоволен. Иногда он бил меня, а я ничего не мог сделать. Я знал, что меня побьют дома, но продолжал играть. Могу понять папу, но я был готов умереть ради игры.
Со временем отец понял, что бить меня бесполезно, потому что в один день он мог бы просто убить меня. И тогда он оставил меня в покое».
В июле Градель продлил контракт с «Борнмутом».
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
Тренд 2016 года в футбольной моде – едкие белые волосы. «Соккер.ру» выясняет, зачем звезды из Испании, Англии и России вступают в банду Месси?
Станислав Горин
«Соккер.ру» оценивает солидную тройку претендентов на звание лучшего игрока Африки. Сравниваем нападающих «Ливерпуля» и «Лестера» с будущим футболистом «Реала».
Вчера
Александр Чистяков
«Ювентус» и «Милан» оспорят Суперкубок Италии, а «Соккер.ру» отматывает время назад, сравнивая футболистов великих клубов, которые выигрывали с Липпи и Анчелотти.
Или войдите через