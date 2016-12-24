Раньери: «Это был лучший год в моей карьере»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от уходящего года.

«Ранее я никогда не выигрывал чемпионство, так что этот год - лучший в моей карьере. Я не забываю, как начинал, подобно Варди, с низов, медленно продвигался и через 30 лет все-таки выиграл. Это означает, что я очень тяжело работал, поэтому меня это радует.

Когда я приехал в Лестер, то почувствовал от местных болельщиков мощный заряд энергии. Президент клуба всегда излучал хорошую ауру, что очень важно для тренера и всех сотрудников. Это был удивительный, очень удивительный год.

Я не виню игроков за ошибки. Обычно я говорю им: „Я ошибаюсь, все ошибаются“. Важно понять, где именно вы ошиблись, а затем выйти на поле и попытаться сыграть лучше. Такова моя философия».

Раньери стал тренером года по версии BBC.