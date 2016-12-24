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Известный разработчик компьютерных игр поможет «Шапекоэнсе»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2016, Заграница: события, Шапекоэнсе
Сегодня, 12:10 | Источник: uol.com.br | Редакция: Дмитрий Кристя

Компания Konami, занимающаяся разработкой и изданием серии футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer, окажет финансовую помощь «Шапекоэнсе», члены которого практически в полном составе погибли в результате авиакатастрофы в Колумбии. Об этом рассказал продюсер игры, однако он не уточнил сумму пожертвования.

Кроме того, память команды будет увековечена в игре. Каждому пользователю будет доступен специальный мяч под названием «Força Chape». А вот будут ли в симуляторе погибшие игроки, пока неизвестно.

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