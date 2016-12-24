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Дракслер выбрал игровой номер в ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события, Вольфсбург, ПСЖ, Дракслер Юлиан
Сегодня, 13:14 | Источник: Твиттер Томаса Хите | Редакция: Дмитрий Кристя

Похоже, вопрос с переходом полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера в ПСЖ уже решен. В Сети появилась фотография, где изображен директор парижан Патрик Клюйверт и сам игрок с футболкой ПСЖ с номером «23». По информации СМИ, сумма трансфера, который будет официально оформлен 1 января, составит около 36 млн евро.

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