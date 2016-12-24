Дракслер выбрал игровой номер в ПСЖ

Похоже, вопрос с переходом полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера в ПСЖ уже решен. В Сети появилась фотография, где изображен директор парижан Патрик Клюйверт и сам игрок с футболкой ПСЖ с номером «23». По информации СМИ, сумма трансфера, который будет официально оформлен 1 января, составит около 36 млн евро.

So sieht glücklich aus: Julian #Draxler in der @BILDamSONNTAG mit PSG-Manager Patrick Kluivert und seinem neuen Trikot. pic.twitter.com/SKFheJ2aTV — Thomas Hiete (@GrafHiete) 24 декабря 2016 г.