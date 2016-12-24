Терентьев: «В Лиге чемпионов „Ростов“ сделал всё, что мог»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев подвел итоги выступления дончан в групповом этапе Лиги чемпионов. По итогам турнира команде удалось квалифицироваться в Лигу Европы.

«Скажу так: мы сделали все, что могли. Но, надеюсь, когда-нибудь и наступят времена, когда мы сможем регулярно обыгрывать команды, выступающие в полуфиналах и финалах Лиги чемпионов. Да, сыграй мы два раза вничью с „Атлетико“ и выиграй оба матча у ПСВ, могли бы рассчитывать на выход из группы.

С другой стороны, выиграли у „Баварии“ и достойно выглядели в матчах с испанцами. Но, повторюсь, в целом мы довольны. „Ростов“ заработал важные рейтинговые очки для России, порадовал болельщиков и заслужил хорошую репутацию в Европе. Мы поверили в свои силы — вот главный итог первой части еврокубковой кампании.

Такие большие матчи придадут уверенности. Это не значит, что теперь можно почивать на лаврах и меньше тренироваться. Напротив — увидев в деле столь качественных футболистов, как в „Баварии“, „Атлетико“ и ПСВ, хочется как можно быстрее подтянуться к их уровню».