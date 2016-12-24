Терентьев: «В Лиге чемпионов „Ростов“ сделал всё, что мог»
Защитник «Ростова» Денис Терентьев подвел итоги выступления дончан в групповом этапе Лиги чемпионов. По итогам турнира команде удалось квалифицироваться в Лигу Европы.
«Скажу так: мы сделали все, что могли. Но, надеюсь, когда-нибудь и наступят времена, когда мы сможем регулярно обыгрывать команды, выступающие в полуфиналах и финалах Лиги чемпионов. Да, сыграй мы два раза вничью с „Атлетико“ и выиграй оба матча у ПСВ, могли бы рассчитывать на выход из группы.
С другой стороны, выиграли у „Баварии“ и достойно выглядели в матчах с испанцами. Но, повторюсь, в целом мы довольны. „Ростов“ заработал важные рейтинговые очки для России, порадовал болельщиков и заслужил хорошую репутацию в Европе. Мы поверили в свои силы — вот главный итог первой части еврокубковой кампании.
Такие большие матчи придадут уверенности. Это не значит, что теперь можно почивать на лаврах и меньше тренироваться. Напротив — увидев в деле столь качественных футболистов, как в „Баварии“, „Атлетико“ и ПСВ, хочется как можно быстрее подтянуться к их уровню».
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Опыт приходит с годами, там в лиге чемпионов тоже не боги.
Осталось теперь оставить неизгладимый след в европейской лиге и показать остальным как умеют играть российские команды.
А победители страны
Нам не так сильно и нужны
Поскольку на полях в Европе
Места им достаются в ...опе
За неё переживают и болеют теперь болельщики футбола во всех уголках нашей страны.
Спасибо Вам за хорошую игру и побольше побед в следующем году!!!
Впереди Спарта, которую надо пройти!!
Удачи, Ростов!! А мы поболеем..