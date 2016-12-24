Алекс Сандро может пропустить две-три недели

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро получил травму во время вчерашнего поединка за Суперкубок Италии с «Миланом». Первое обследование выявило у игрока мышечное напряжение бедра. Если диагноз подтвердится, то бек пропустит от двух до трех недель.

Это еще один удар по обороне «Юве» после потери Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса, а также с учетом не самого лучшего состояния Андреа Барцальи.