Алекс Сандро может пропустить две-три недели
Сегодня, 14:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро получил травму во время вчерашнего поединка за Суперкубок Италии с «Миланом». Первое обследование выявило у игрока мышечное напряжение бедра. Если диагноз подтвердится, то бек пропустит от двух до трех недель.
Это еще один удар по обороне «Юве» после потери Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса, а также с учетом не самого лучшего состояния Андреа Барцальи.
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