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Алекс Сандро может пропустить две-три недели

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ювентус, Сандро Алекс
Сегодня, 14:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро получил травму во время вчерашнего поединка за Суперкубок Италии с «Миланом». Первое обследование выявило у игрока мышечное напряжение бедра. Если диагноз подтвердится, то бек пропустит от двух до трех недель.

Это еще один удар по обороне «Юве» после потери Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса, а также с учетом не самого лучшего состояния Андреа Барцальи.

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