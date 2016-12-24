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Карпин: «В 2002 году мог перейти в „Барселону“, но не сложилось»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Сельта, Барселона, Карпин Валерий
Сегодня, 14:14 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин рассказал, что в свое время мог перейти в «Барселону».

«В 2002 году после чемпионата мира по футболу у меня закончился контракт с „Сельтой“. Была договоренность о переходе в „Барселону“. Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается. Я расстроился, конечно. Поехал в „Реал Сосьедад“, и в этот год команда едва не заняла первое место в чемпионате Испании».

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