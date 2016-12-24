Карпин: «В 2002 году мог перейти в „Барселону“, но не сложилось»
Сегодня, 14:14 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин рассказал, что в свое время мог перейти в «Барселону».
«В 2002 году после чемпионата мира по футболу у меня закончился контракт с „Сельтой“. Была договоренность о переходе в „Барселону“. Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается. Я расстроился, конечно. Поехал в „Реал Сосьедад“, и в этот год команда едва не заняла первое место в чемпионате Испании».
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не зря его включили в зал славы Сельты и Реал-Сосьедада.
и чемпионом был России, 3 раза.
один из лучших футболистов России.
не зря его включили в зал славы Сельты и Реал-Сосьедада.
и чемпионом был России, 3 раза.
один из лучших футболистов России.
https://www.youtube.com/watch?v=VSUSYLEvv7M
Каюсь, забыл. Славный мясной игрок.
Помню , как он Интеру в Москве от штанги забил. Интер в то время был силищей - Роналдо пылил за них)
И хоть я и не мясной,но отлично помню ,как с Карпиным и Мостовым в составе Сельта переживала свои лучшие времена.