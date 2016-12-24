Атаманенко: «Не согласен, что на „Открытие Арене“ отвратительный фастфуд»
Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о грядущих изменениях на домашнем стадионе клуба «Открытие Арена».
«Качество фастфудов отвратительное? Мне сложно согласиться с этим. Мы ведем переговоры, чтобы расширить ассортимент. Договорились, что появится еще один бренд.
Если говорить об архитектурной подсветке, то она работает уже давно и в разных режимах. Уверен, что многие болельщики уже обратили на это внимание. Если говорить о завершении работ на верхнем ярусе, то там надо смотреть на циркуляцию воздуха, его поступления на поле. Мы пока смотрим, как ведет себя газон.
Новая арена пройдет адаптацию к Кубку конфедераций. Ездили в Северную Америку для того, чтобы набраться опыта, посмотреть, как там руководят спортом. В Европе с завистью смотрят, что происходит со спортом в США, и, как и мы, удивлены. Надеюсь, что что-то из увиденного и мы внедрим».
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Что касается фастфуда, который я тоже пробовал, то он ничуть не хуже других известных мест в Москве и намного лучше, чем , скажем, на лондонском Эмирейтс.
И вообще, не по размерам, а по обзору, уютности, качеству отделки, температуре на трибунах в холодное время и прочим важным мелочам Открытие Арена превосходит все стадионы Европы, на которых мне приходилось бывать. Был, конечно, не на всех, но на многих.
Фаст-фуд - априори скоропортящаяся продукция, будь то забегаловка в посёлке городского типа или Макдак в крупном городе.
https://www.youtube.com/watch?v=v0x40x0MEUI
Но это только моя точка зрения, я человек из провинции, мои требования на порядок ниже, тех же Москвичей.
На стадионе Открытие отличные рестораны для тех, кто выбрал соответствующие билеты. И вполне себе изысканная кухня в них.
Но тот, кто задал вопрос о фастфуде, видимо, привык завтрак начинать с блюд типа йогурта со свежими ягодами и яйцами бенедикт с голладским соусом, а в обед ест исключительно морские гребешки и устрицы под бокал французского шампанского.
Тоже неплохо, скажу я вам.) Только я бы очень хотела посмотреть на этого корреспондента и спросить у него, хватает ли его гонораров на день такой пищи или на все-таки на 5 дней?)
Следует учитывать, что животные не едят корм аккуратно. В этом случае конструкция кормушки должна быть устойчивой, чтобы ее не перевернули. Обязательно нужно ставить такую кормушку, у которой будут бортики, чтобы корм не высыпался наружу. Когда поросята все из нее съедят, то начнут есть с земли то, что было просыпано.
250 рублей, адекватная цена для немецкого пива)))