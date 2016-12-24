Рейтинг@Mail.ru

Атаманенко: «Не согласен, что на „Открытие Арене“ отвратительный фастфуд»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М
Сегодня, 14:46 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о грядущих изменениях на домашнем стадионе клуба «Открытие Арена».

«Качество фастфудов отвратительное? Мне сложно согласиться с этим. Мы ведем переговоры, чтобы расширить ассортимент. Договорились, что появится еще один бренд. 

Если говорить об архитектурной подсветке, то она работает уже давно и в разных режимах. Уверен, что многие болельщики уже обратили на это внимание. Если говорить о завершении работ на верхнем ярусе, то там надо смотреть на циркуляцию воздуха, его поступления на поле. Мы пока смотрим, как ведет себя газон.

Новая арена пройдет адаптацию к Кубку конфедераций. Ездили в Северную Америку для того, чтобы набраться опыта, посмотреть, как там руководят спортом. В Европе с завистью смотрят, что происходит со спортом в США, и, как и мы, удивлены. Надеюсь, что что-то из увиденного и мы внедрим».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
311
Сегодня 20:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:03
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:41
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:16
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:01
ответ пользователю Блоссия (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:58, редактировал Сегодня 17:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:53
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:52
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:50
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:45
ответ пользователю Бутсы (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:42
ответ пользователю Блоссия (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 17:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:34
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 17:29
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:26
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 17:21
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 17:01
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:54
ответ пользователю МапС (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:53
ответ пользователю Kwinto555 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:52
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:48
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:45
ответ пользователю Kwinto555 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:43
ответ пользователю МапС (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:39
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:36
Показать
Немного троллинга
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:11 Пономарёв: «Василий Березуцкий - лучший защитник года» 23
17:40 Врач ЦСКА: «Фернандес провёл 7 матчей с переломом лопатки» 129
17:20 Газизов: «Если „Уфе“ поступит интересное предложение по Игбуну, мы над ним подумаем» 2
16:15 Кирьяков: «Опыт игрока поможет Семшову на тренерском поприще» 7
15:26 Червиченко: «У „Зенита“ с точки зрения трансферов все самотеком течет» 53
14:14 Карпин: «В 2002 году мог перейти в „Барселону“, но не сложилось» 50
13:39 Балашов: «Трансферный бюджет тульского „Арсенала“ - ноль рублей» 14
13:29 Терентьев: «В Лиге чемпионов „Ростов“ сделал всё, что мог» 17
11:32 Президент «Томи»: «Как смотреть в глаза учителям, если футболисты получают 2 млн в месяц?» 140
10:31 Орлов: «28 декабря „Уфа“ должна объявить о назначении Семака» 29
все материалы по этой теме
Турниры