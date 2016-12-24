«Рома» может выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за 3.2 млн евро

«Рома» может выкупить права на защитника Федерико Фасио, арендованного у «Тоттенхэма», за 3.2 млн евро. 29-летний аргентинец провел достаточное количество матчей за итальянский клуб, поэтому у римлян появилось право выкупа.

В августе «Рома» заплатила за аренду Фасио 1.2 млн евро. В этом сезоне игрок провел 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.