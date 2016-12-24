«Рома» может выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за 3.2 млн евро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Тоттенхэм, Фасио Федерико
Сегодня, 15:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Рома» может выкупить права на защитника Федерико Фасио, арендованного у «Тоттенхэма», за 3.2 млн евро. 29-летний аргентинец провел достаточное количество матчей за итальянский клуб, поэтому у римлян появилось право выкупа.
В августе «Рома» заплатила за аренду Фасио 1.2 млн евро. В этом сезоне игрок провел 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.
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