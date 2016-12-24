Рейтинг@Mail.ru

«Рома» может выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за 3.2 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Тоттенхэм, Фасио Федерико
Сегодня, 15:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Рома» может выкупить права на защитника Федерико Фасио, арендованного у «Тоттенхэма», за 3.2 млн евро. 29-летний аргентинец провел достаточное количество матчей за итальянский клуб, поэтому у римлян появилось право выкупа.

В августе «Рома» заплатила за аренду Фасио 1.2 млн евро. В этом сезоне игрок провел 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:18
ответ пользователю elmi.eyubov (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:02
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:55
ответ пользователю elmi.eyubov (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:53
ответ пользователю pinturicchio86 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:43
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 15:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:16, редактировал Сегодня 15:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:35 Слухи «Торино» и «Дженоа» претендуют на Итурбе 2
18:31 Слухи «Барселона» и «Валенсия» согласовали переход Канселу 15
13:49 Слухи Ряд клубов интересуется нападающим «Реала» Мариано Диасом 7
10:22 Слухи «Ливерпуль» готов отпустить Сако в аренду за 500 тысяч фунтов 7
06:28 Слухи «Интер» претендует на Лукаса Лейву 6
05:36 Слухи Источник: «Зюле дал согласие на переход в „Баварию“» 8
03:48 Слухи «Валенсия» предложит 14 млн фунтов за Рохо 3
02:42 Слухи Три клуба Серии A поспорят за Джилардино 1
02:01 Слухи «Эвертон» заплатит МЮ 34 млн фунтов за переход Депая и Шнейдерлина 12
01:24 Слухи В Китае Руни предлагают еженедельную зарплату в 700 тысяч фунтов 47
все материалы по этой теме
Турниры