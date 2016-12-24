«Вест Бромвич» продлил контракт с Фостером

Голкипер «Вест Бромвича» Бен Фостер продлил контракт с клубом. Новое соглашение 33-летнего вратаря рассчитано до лета 2019 года.

Фостер защищает цвета «дроздов» с 2011 года. За этого время он провел 161 матч во всех турнирах и в 41-м из них не пропустил ни одного гола.