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Де Лаурентис: «Габбиадини не подходит под систему Сарри»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Габбиадини Маноло, Де Лаурентис Аурелио
Сегодня, 17:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал понять, что зимой команда постарается продать нападающего Маноло Габбиадини:

«Дело не в том, что он не смог проявить себя, просто от него требуют того, что не входит в его специализацию. Габбиадини много забивал за „Сампдорию“ и за „Наполи“ под руководством Бенитеса, поэтому вне системы Сарри у него будет больше шансов показать все, на что он способен. Он не подходит под систему Сарри.

А то, что не подходит, не стоит переделывать. Мы не можем позволить себе терять очки ради прогресса игрока».

Напомним, что интерес к Габбиадини проявляет дортмундская «Боруссия».

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