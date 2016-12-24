Де Лаурентис: «Габбиадини не подходит под систему Сарри»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал понять, что зимой команда постарается продать нападающего Маноло Габбиадини:

«Дело не в том, что он не смог проявить себя, просто от него требуют того, что не входит в его специализацию. Габбиадини много забивал за „Сампдорию“ и за „Наполи“ под руководством Бенитеса, поэтому вне системы Сарри у него будет больше шансов показать все, на что он способен. Он не подходит под систему Сарри.

А то, что не подходит, не стоит переделывать. Мы не можем позволить себе терять очки ради прогресса игрока».

Напомним, что интерес к Габбиадини проявляет дортмундская «Боруссия».