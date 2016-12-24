Де Лаурентис: «Габбиадини не подходит под систему Сарри»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Габбиадини Маноло, Де Лаурентис Аурелио
Сегодня, 17:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал понять, что зимой команда постарается продать нападающего Маноло Габбиадини:
«Дело не в том, что он не смог проявить себя, просто от него требуют того, что не входит в его специализацию. Габбиадини много забивал за „Сампдорию“ и за „Наполи“ под руководством Бенитеса, поэтому вне системы Сарри у него будет больше шансов показать все, на что он способен. Он не подходит под систему Сарри.
А то, что не подходит, не стоит переделывать. Мы не можем позволить себе терять очки ради прогресса игрока».
Напомним, что интерес к Габбиадини проявляет дортмундская «Боруссия».
Другие материалы по теме:
17:55 ФИФА намерена запретить игрокам общаться с судьями во время матчей, исключение - капитаны команд 37
07:57 Энрике: «Смешно, когда игроков сравнивают по всяческим наградам вроде золотых дынь. Месси ни с кем нельзя сравнивать» 124
Или войдите через