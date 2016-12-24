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Газизов: «Если „Уфе“ поступит интересное предложение по Игбуну, мы над ним подумаем»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Уфа, Игбун Сильвестр
Сегодня, 17:20 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что клуб готов продать нападающего Сильвестра Игбуна при наличии интересного предложения:

«Ни для кого не секрет, что сейчас к Игбуну есть интерес со стороны зарубежных клубов. Мы поговорили с игроком и пришли к выводу, что можно найти предложение более хорошего клуба, а пока надо прогрессировать в „Уфе“. Игбун согласился с этим, чему мы очень рады. 

Но если последует предложение, которое будет выгодно всем сторонам, тогда мы над ним подумаем».

Напомним, что сам форвард выразил желание сменить клубную прописку.

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