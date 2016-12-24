Моуриньо: «С уходом Ибрагимовича из ПСЖ во Франции вновь появилась лига»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что французский чемпионат стал гораздо более интересным для зрителя с уходом из ПСЖ нападающего Златана Ибрагимовича, который летом перебрался в МЮ:

«Думаю, люди, живущие во Франции, должны радоваться тому, что Ибрагимович ушел из ПСЖ. Потому что теперь у них есть лига.

При нем лиги не было. Побеждал все время ПСЖ. Лига, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок. Во всех турнирах побеждал ПСЖ. А теперь есть соперничество.

Теперь у них есть лига, за которой я наблюдаю. Мне интересно. „Ницца“ с Балотелли, „Монако“, который возглавляет мой друг Леонарду Жардим, и ПСЖ. Теперь я смотрю матчи Лиги 1, поэтому стоит поблагодарить Ибрагимовича за то, что он ушел».