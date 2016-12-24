Моуриньо: «С уходом Ибрагимовича из ПСЖ во Франции вновь появилась лига»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, ПСЖ, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан
Сегодня, 17:29 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что французский чемпионат стал гораздо более интересным для зрителя с уходом из ПСЖ нападающего Златана Ибрагимовича, который летом перебрался в МЮ:
«Думаю, люди, живущие во Франции, должны радоваться тому, что Ибрагимович ушел из ПСЖ. Потому что теперь у них есть лига.
При нем лиги не было. Побеждал все время ПСЖ. Лига, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок. Во всех турнирах побеждал ПСЖ. А теперь есть соперничество.
Теперь у них есть лига, за которой я наблюдаю. Мне интересно. „Ницца“ с Балотелли, „Монако“, который возглавляет мой друг Леонарду Жардим, и ПСЖ. Теперь я смотрю матчи Лиги 1, поэтому стоит поблагодарить Ибрагимовича за то, что он ушел».
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Он прям Капитан очевидность))