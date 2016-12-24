УЕФА огласил символическую сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Ареола Альфонс, Роберто Серхи, Умтити Самуэль, Линделеф Виктор, Лемар Тома, Киммих Джошуа, Санчеш Ренату, Геррейру Рафаэль, Пулишич Кристиан, Силва Андре, Дембеле Усман, Зидан Зинедин
Сегодня, 18:04 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба УЕФА представила символическую сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году.
Голкипер: Альфонс Ареола (ПСЖ).
Защитники: Серхи Роберто («Барселона»), Самюэль Умтити («Барселона»), Виктор Линделеф («Бенфика»).
Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Джошуа Киммих («Бавария»), Ренату Санчеш («Бавария»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Дортмунд).
Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд).
Тренер: Зинедин Зидан («Реал»).
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
Тренд 2016 года в футбольной моде – едкие белые волосы. «Соккер.ру» выясняет, зачем звезды из Испании, Англии и России вступают в банду Месси?
Станислав Горин
«Соккер.ру» оценивает солидную тройку претендентов на звание лучшего игрока Африки. Сравниваем нападающих «Ливерпуля» и «Лестера» с будущим футболистом «Реала».
Вчера
Или войдите через
Сорян.Тупанул)
где Акинфеев? он такие голешники кладет.
https://www.youtube.com/watch?v=1Jb5kc0GRig