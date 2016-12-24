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УЕФА огласил символическую сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Ареола Альфонс, Роберто Серхи, Умтити Самуэль, Линделеф Виктор, Лемар Тома, Киммих Джошуа, Санчеш Ренату, Геррейру Рафаэль, Пулишич Кристиан, Силва Андре, Дембеле Усман, Зидан Зинедин
Сегодня, 18:04 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба УЕФА представила символическую сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году.

Голкипер: Альфонс Ареола (ПСЖ).

Защитники: Серхи Роберто («Барселона»), Самюэль Умтити («Барселона»), Виктор Линделеф («Бенфика»).

Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Джошуа Киммих («Бавария»), Ренату Санчеш («Бавария»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд).

Тренер: Зинедин Зидан («Реал»).

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