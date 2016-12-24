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Гвардиола: «Стерлинг возвращается на тот уровень, что он показывал на старте сезона»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп , Стерлинг Рахим
Сегодня, 18:23 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил нападающего команды Рахима Стерлинга:

«Стерлинг в последней игре показал тот уровень футбола, который он демонстрировал на старте сезона. В последние полтора месяца у него был спад, но люди забывают, что он молод. Рахиму нужно набраться опыта, чтобы заиграть стабильнее.

Он не лучший наш бомбардир, но должен прочувствовать вкус красивых голов; не только ради команды, но и для своего же блага. Он забил очень красивый мяч „Арсеналу“ и многое дал нам в первые полтора месяца сезона».

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