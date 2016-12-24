Гвардиола: «Стерлинг возвращается на тот уровень, что он показывал на старте сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил нападающего команды Рахима Стерлинга:

«Стерлинг в последней игре показал тот уровень футбола, который он демонстрировал на старте сезона. В последние полтора месяца у него был спад, но люди забывают, что он молод. Рахиму нужно набраться опыта, чтобы заиграть стабильнее.

Он не лучший наш бомбардир, но должен прочувствовать вкус красивых голов; не только ради команды, но и для своего же блага. Он забил очень красивый мяч „Арсеналу“ и многое дал нам в первые полтора месяца сезона».