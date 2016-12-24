«Барселона» и «Валенсия» согласовали переход Канселу

По информации испанских СМИ, «Барселона» достигла договоренности с «Валенсией» относительно перехода защитника «Лос Чес» Жоау Канселу в каталонский клуб.

Сообщается, что 22-летний футболист согласовал 5-летний контракт с «сине-гранатовыми» и переберется на «Камп Ноу» по окончании сезона.

Сумма трансфера, по слухам, составит 30 млн евро.