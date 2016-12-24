«Барселона» и «Валенсия» согласовали переход Канселу
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Валенсия, Канселу Жоау
Сегодня, 18:31 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, «Барселона» достигла договоренности с «Валенсией» относительно перехода защитника «Лос Чес» Жоау Канселу в каталонский клуб.
Сообщается, что 22-летний футболист согласовал 5-летний контракт с «сине-гранатовыми» и переберется на «Камп Ноу» по окончании сезона.
Сумма трансфера, по слухам, составит 30 млн евро.
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Не понимаю его политику, возможно я не разбираюсь в футболе, но его действия показывает что он не лучше чем я.
Дайте епта молодежке шанс,зачем покупать игроков .....когда есть такая школа. Не умеют работать действующие люди в клубе с молодыми игроками .
Все таки хотелось, чтобы он заиграл, но не получилось. Но правый защитник команде очень нужен!