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Моуриньо: «Для Ибрагимовича 35 и 25 лет - одно и то же»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан
Сегодня, 19:14 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил нападающего Златана Ибрагимовича:

«Я очень рад за Златана. Может, некоторые и думали, что он был топ-нападающим, но в 35 лет уже таковым не является, что Премьер-Лига - это не Лига 1. Но для него 35 и 25 лет - одно и то же, Премьер-Лига или Лига 1 - ему без разницы.

Он забивает голы, хорошо играет. Я рад за него, ведь он закончит свою карьеру на высшем уровне, а не в Америке или Китае, он завершит свою карьеру на вершине».

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