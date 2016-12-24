Моуриньо: «Для Ибрагимовича 35 и 25 лет - одно и то же»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил нападающего Златана Ибрагимовича:

«Я очень рад за Златана. Может, некоторые и думали, что он был топ-нападающим, но в 35 лет уже таковым не является, что Премьер-Лига - это не Лига 1. Но для него 35 и 25 лет - одно и то же, Премьер-Лига или Лига 1 - ему без разницы.

Он забивает голы, хорошо играет. Я рад за него, ведь он закончит свою карьеру на высшем уровне, а не в Америке или Китае, он завершит свою карьеру на вершине».