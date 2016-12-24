Моуриньо: «Для Ибрагимовича 35 и 25 лет - одно и то же»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан
Сегодня, 19:14 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил нападающего Златана Ибрагимовича:
«Я очень рад за Златана. Может, некоторые и думали, что он был топ-нападающим, но в 35 лет уже таковым не является, что Премьер-Лига - это не Лига 1. Но для него 35 и 25 лет - одно и то же, Премьер-Лига или Лига 1 - ему без разницы.
Он забивает голы, хорошо играет. Я рад за него, ведь он закончит свою карьеру на высшем уровне, а не в Америке или Китае, он завершит свою карьеру на вершине».
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