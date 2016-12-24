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Президент «Валенсии» извинилась перед болельщиками за слабые результаты клуба

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Валенсия
Сегодня, 19:25 | Источник: usatoday.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Валенсии» Лэй Хун Чан принесла извинения болельщикам команды за слабые результаты команды в 2016 году:

«Это был тяжелый год, и я хочу попросить прощения у всех болельщиков „Валенсии“ за слабое выступление в сезоне».

«Лос Чес» в нынешней кампании выиграли лишь три матча из 15 в Ла Лиге, что привело в ярость многих болельщиков клуба.

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