Президент «Валенсии» извинилась перед болельщиками за слабые результаты клуба

Президент «Валенсии» Лэй Хун Чан принесла извинения болельщикам команды за слабые результаты команды в 2016 году:

«Это был тяжелый год, и я хочу попросить прощения у всех болельщиков „Валенсии“ за слабое выступление в сезоне».

«Лос Чес» в нынешней кампании выиграли лишь три матча из 15 в Ла Лиге, что привело в ярость многих болельщиков клуба.