Президент «Валенсии» извинилась перед болельщиками за слабые результаты клуба
Сегодня, 19:25 | Источник: usatoday.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Валенсии» Лэй Хун Чан принесла извинения болельщикам команды за слабые результаты команды в 2016 году:
«Это был тяжелый год, и я хочу попросить прощения у всех болельщиков „Валенсии“ за слабое выступление в сезоне».
«Лос Чес» в нынешней кампании выиграли лишь три матча из 15 в Ла Лиге, что привело в ярость многих болельщиков клуба.
Другие материалы по теме:
17:55 ФИФА намерена запретить игрокам общаться с судьями во время матчей, исключение - капитаны команд 39
Или войдите через
----------------------------------------------------------------------------------
И поспешила в кассу за зарплатой.