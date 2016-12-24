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«Торино» и «Дженоа» претендуют на Итурбе

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Дженоа, Торино, Итурбе Хуан
Сегодня, 19:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ромы» Хуан Итурбе, который зимой, как ожидается, переберется в другой клуб, не испытывает недостатка в предложениях.

Сообщается, что игрока хотят видеть в своих рядах «Торино» и «Дженоа».

По информации источника, 23-летний футболист может быть арендован у «волков» с последующим правом выкупа.

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