«Торино» и «Дженоа» претендуют на Итурбе

Нападающий «Ромы» Хуан Итурбе, который зимой, как ожидается, переберется в другой клуб, не испытывает недостатка в предложениях.

Сообщается, что игрока хотят видеть в своих рядах «Торино» и «Дженоа».

По информации источника, 23-летний футболист может быть арендован у «волков» с последующим правом выкупа.