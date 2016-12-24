Лэмпард: «Я бы хотел получить предложение от „Челси“»

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард, который сейчас является свободным агентом, пока не знает, повесит ли он бутсы на гвоздь или продолжит играть:

«Я все еще жду 5-летнего контракта от „Челси“, они мне пока не звонили! Раньше мы без проблем решали эти вопросы!

Я и Терри пропитаны духом „Челси“. Что бы ни случилось, рано или поздно я буду в „Челси“, по крайней мере, абонемент на сезон куплю, но пока не знаю.

Буду контактировать с боссами клуба, а получу ли я роль в клубе - это не от меня зависит.

Пока не думаю о будущем и не переживаю: „А что дальше?“

Я спокоен, если подвернется интересное предложение, я соглашусь. Конечно, я бы хотел получить предложение от „Челси“, но не всегда так случается».