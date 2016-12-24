Лэмпард: «Я бы хотел получить предложение от „Челси“»
Сегодня, 20:25 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард, который сейчас является свободным агентом, пока не знает, повесит ли он бутсы на гвоздь или продолжит играть:
«Я все еще жду 5-летнего контракта от „Челси“, они мне пока не звонили! Раньше мы без проблем решали эти вопросы!
Я и Терри пропитаны духом „Челси“. Что бы ни случилось, рано или поздно я буду в „Челси“, по крайней мере, абонемент на сезон куплю, но пока не знаю.
Буду контактировать с боссами клуба, а получу ли я роль в клубе - это не от меня зависит.
Пока не думаю о будущем и не переживаю: „А что дальше?“
Я спокоен, если подвернется интересное предложение, я соглашусь. Конечно, я бы хотел получить предложение от „Челси“, но не всегда так случается».
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
«Соккер.ру» не предлагает бить слабейших. А вот когда звезды из «Барселоны», «Баварии» или грандов АПЛ выступают неоднозначно, то им самое место в антисборной.
17:55 ФИФА намерена запретить игрокам общаться с судьями во время матчей, исключение - капитаны команд 43
Или войдите через
Все еще наладится.
как бывает у всех .....
Клуб-фабрика, отработанный материал навыкид.