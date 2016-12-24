Райан Бабел близок к переходу в «Бешикташ»

Пока еще нападающий «Депортиво» Райан Бабел, судя по всему, продолжит карьеру в Турции.

Контракт 30-летнего форварда с испанским клубом истекает в конце 2016 года, поэтому Бабел присоединится к своей новой команде на правах свободного агента.

По информации источника, голландский футболист уже согласовал трудовое соглашение с «Бешикташем», которое будет рассчитано на 2.5 года.