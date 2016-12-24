Рейтинг@Mail.ru

Глава Серии А: «Нужно проводить матчи чемпионата в канун Рождества за границей»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение
Сегодня, 21:02 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент итальянской Серии А Маурицио Беретта предлагает ввести в чемпионате аналог английского «Boxing Day» и играть матчи в канун Рождества за границей:

«Итальянский футбол не должен существовать только для итальянцев. Мы должны равняться на английскую Премьер-Лигу и думать о болельщиках. Чтобы чемпионат Италии был более интересным, нужно убрать рождественскую паузу и проводить матчи Серии А в других странах во время нее».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:21
ответ пользователю Russiаnhammer (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:18
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:13
ответ пользователю Russiаnhammer (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  -1
Сегодня 21:11
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:07
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:44 Гризманн: «Поражение в Лиге чемпионов было обиднее, чем на Евро-2016» 6
20:25 Лэмпард: «Я бы хотел получить предложение от „Челси“» 8
19:59 Мойес: «„Сандерленд“ не продаст Дефо ни за какие деньги» 3
19:25 Президент «Валенсии» извинилась перед болельщиками за слабые результаты клуба 7
19:14 Моуриньо: «Для Ибрагимовича 35 и 25 лет - одно и то же» 11
18:23 Гвардиола: «Стерлинг возвращается на тот уровень, что он показывал на старте сезона» 2
17:55 ФИФА намерена запретить игрокам общаться с судьями во время матчей, исключение - капитаны команд 43
17:29 Моуриньо: «С уходом Ибрагимовича из ПСЖ во Франции вновь появилась лига» 19
17:13 Де Лаурентис: «Габбьядини не подходит под систему Сарри» 2
16:55 Венгер: «Китай может стать проблемой для АПЛ» 18
все материалы по этой теме
Турниры