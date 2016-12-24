Глава Серии А: «Нужно проводить матчи чемпионата в канун Рождества за границей»
Сегодня, 21:02 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент итальянской Серии А Маурицио Беретта предлагает ввести в чемпионате аналог английского «Boxing Day» и играть матчи в канун Рождества за границей:
«Итальянский футбол не должен существовать только для итальянцев. Мы должны равняться на английскую Премьер-Лигу и думать о болельщиках. Чтобы чемпионат Италии был более интересным, нужно убрать рождественскую паузу и проводить матчи Серии А в других странах во время нее».
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Очень уж фамилии разнятся!!!) Впрочем как и футбол)
ползвезды нашили и рука начала предательски дрожать)
Бей-бегуны в этом плане впереди планеты всей.