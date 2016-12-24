Рейтинг@Mail.ru

«Эвертон» может заплатить 20 млн евро за Габбьядини

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Наполи, Габбьядини Маноло
Сегодня, 21:51 | Источник: Твиттер Танкреди Палмери | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини может перебраться в Англию. В борьбу за форварда включился «Эвертон». «Ириски» могут заплатить за форварда 20 млн евро, но им придется выдержать конкуренцию со стороны других команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
22:51 Слухи Агент Ди Марии ищет для игрока клуб в Китае 2
22:45 Слухи Гулам попал в сферу интересов «Реала» 0
21:37 Слухи Луис Энрике хочет видеть Срну в «Барселоне» 6
20:52 Слухи Райан Бабел близок к переходу в «Бешикташ» 4
20:32 Слухи «Порту» провёл переговоры с Депаем 2
19:35 Слухи «Торино» и «Дженоа» претендуют на Итурбе 2
18:31 Слухи «Барселона» и «Валенсия» согласовали переход Канселу 19
15:02 Слухи «Рома» может выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за 3.2 млн евро 8
13:49 Слухи Ряд клубов интересуется нападающим «Реала» Мариано Диасом 7
10:22 Слухи «Ливерпуль» готов отпустить Сако в аренду за 500 тысяч фунтов 7
все материалы по этой теме
Турниры