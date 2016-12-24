«Эвертон» может заплатить 20 млн евро за Габбьядини
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Наполи, Габбьядини Маноло
Сегодня, 21:51 | Источник: Твиттер Танкреди Палмери | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини может перебраться в Англию. В борьбу за форварда включился «Эвертон». «Ириски» могут заплатить за форварда 20 млн евро, но им придется выдержать конкуренцию со стороны других команд.
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