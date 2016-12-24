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Сарсания: «Топ-клубы России вынуждены тратить большие деньги на игроков из середняков»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Сарсания Константин
Сегодня, 21:54 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение о внутрироссийских трансферах.

«Сложившаяся на рынке ситуация – трагедия для больших клубов, особенно если учитывать цены на игроков. Большинство покупок на перспективу. Нельзя сказать, что Селихов сильнее Реброва. Джикия и Лунев – это тоже игроки на будущее.

Хорошо, конечно, что ребята себя проявили, а тренеры должным образом их подготовили. Но у наших крупных клубов есть школы, молодежные составы, вторые команды в ФНЛ. Почему там нет ребят, которые смогут играть также, как те, кого топ-клубы вынуждены покупать за немаленькие деньги из середняков Премьер-Лиги. В этом есть проблема».

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