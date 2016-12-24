Сарсания: «Топ-клубы России вынуждены тратить большие деньги на игроков из середняков»
Сегодня, 21:54 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов
Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение о внутрироссийских трансферах.
«Сложившаяся на рынке ситуация – трагедия для больших клубов, особенно если учитывать цены на игроков. Большинство покупок на перспективу. Нельзя сказать, что Селихов сильнее Реброва. Джикия и Лунев – это тоже игроки на будущее.
Хорошо, конечно, что ребята себя проявили, а тренеры должным образом их подготовили. Но у наших крупных клубов есть школы, молодежные составы, вторые команды в ФНЛ. Почему там нет ребят, которые смогут играть также, как те, кого топ-клубы вынуждены покупать за немаленькие деньги из середняков Премьер-Лиги. В этом есть проблема».
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3 сентября 2012 года Халк перешёл в «Зенит». Сумма трансфера — 40 млн евро[24]. По информации RTP и агента футболиста общая сумма перехода составила 60 млн, из которых 40 млн доставалось «Порту».
30 июня 2016 года было объявлен о переходе Халка в клуб «Шанхай СИПГ»; компенсация составила 55,8 миллиона евро и стала рекордной продажей для российской премьер-лиги. Плюс существует бонусная часть, ещё 2 млн евро, за удачное выступление Халка в составе "Шанхая. По словам генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова, чистая прибыль от сделки составила около 45 миллионов евро. Куплил за 60, продали за 55,8, чистая прибыль 45 - КЛАСС!!! А может это и есть прибыль от Хульковских футболок???)