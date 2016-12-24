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Наингголан: «Сказал Мартинесу, что меня зря не вызвали в сборную Бельгии»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Бельгия, Рома, Наингголан Раджа
Вчера, 22:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не понимает, почему потерял место в сборной Бельгии под руководством Роберто Мартинеса.

«Я сказал ему, что со мной зря так поступили. Думаю, что не было игроков в лучшей форме, чем я. Он сказал, что увидел в последних матчах того Раджу, которого всегда хотел видеть. В следующий раз он пообещал вызвать меня, если я продолжу так играть. Решения принимает Мартинес, и я должен это уважать. Но для меня это был худший момент. На Евро-2016 я был игроком основного состава, а потом вдруг потерял место вообще».

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