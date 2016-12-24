Гулам попал в сферу интересов «Реала»
Вчера, 22:45 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Наполи» Фаузи Гулам попал в сферу интересов «Реала». Мадридский клуб включился в борьбу за 25-летнего алжирца. Крайний защитник рассматривается в качестве потенциальной подмены основным игрокам «Реала». На Гулама также претендовали «Челси» и «Бавария».
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