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Гулам попал в сферу интересов «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Наполи, Гулам Фаузи
Вчера, 22:45 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам попал в сферу интересов «Реала». Мадридский клуб включился в борьбу за 25-летнего алжирца. Крайний защитник рассматривается в качестве потенциальной подмены основным игрокам «Реала». На Гулама также претендовали «Челси» и «Бавария».

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