Жиров может перейти в «Локомотив»

Бывший защитник «Томи» Александр Жиров может перебраться в «Локомотив». 25-летнего игрока хочет пригласить в команду наставник «Локомотива» Юрий Семин, который работал с Жировым в «Анжи». Жиров достанется «Локомотиву» бесплатно, поскольку стал свободным агентом.