Жиров может перейти в «Локомотив»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Жиров Александр
Вчера, 23:40 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Бывший защитник «Томи» Александр Жиров может перебраться в «Локомотив». 25-летнего игрока хочет пригласить в команду наставник «Локомотива» Юрий Семин, который работал с Жировым в «Анжи». Жиров достанется «Локомотиву» бесплатно, поскольку стал свободным агентом.
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