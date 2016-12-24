Рейтинг@Mail.ru

Жиров может перейти в «Локомотив»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Жиров Александр
Вчера, 23:40 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Бывший защитник «Томи» Александр Жиров может перебраться в «Локомотив». 25-летнего игрока хочет пригласить в команду наставник «Локомотива» Юрий Семин, который работал с Жировым в «Анжи». Жиров достанется «Локомотиву» бесплатно, поскольку стал свободным агентом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:30 Слухи «Шанхай СИПГ» может перехватить у «Ювентуса» Витселя 68
10:53 Слухи «Зениту» понадобился центральный защитник сборной Уругвая 24
00:02 Бурбас: «Не удивлюсь, если завтра „Зенит“ объявит о подписании Хачериди» 29
23 декабря 2016
21:59 Шаблий: «От „Зенита“ предложений по Хачериди не было» 20
19:58 Колев: «Бербатов скорее станет Санта-Клаусом, чем перейдёт в „Енисей“» 14
18:21 Слухи «Зенит» ведет переговоры по трансферу Хачериди 135
14:16 Слухи «Спартак» претендует на 19-летнего хавбека «Эстудиантеса» 26
11:47 Слухи Источник: «ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего „Эвертона“ Ниасса» 76
22 декабря 2016
20:40 Киселев: «Кирилл Комбаров хочет покинуть „Томь“, мы его удерживать не будем» 6
20:15 Слухи «Краснодар» предлагал Луневу зарплату в 1.5 раза больше, чем «Зенит» 56
все материалы по этой теме
Турниры