«Олимпиакос» отказался отпускать Идейе в Китай за 7 млн евро
Вчера, 23:46 | Источник: http://www.soccernet.com.ng/2016/12/chinese-club-makes-7m-for-olympiacos.html | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Олимпиакоса» Браун Идейе может продолжить карьеру в Китае. За 28-летнего нигерийца, который ранее играл в «Вест Бромвиче» и киевском «Динамо» китайский клуб предлагал 7 млн евро, однако «Олимпиакос» ответил отказом. Он хочет выручить не менее 10 млн евро за своего лучшего бомбардира – в 20 матчах он забил 11 мячей.
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