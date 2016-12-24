«Олимпиакос» отказался отпускать Идейе в Китай за 7 млн евро

Нападающий «Олимпиакоса» Браун Идейе может продолжить карьеру в Китае. За 28-летнего нигерийца, который ранее играл в «Вест Бромвиче» и киевском «Динамо» китайский клуб предлагал 7 млн евро, однако «Олимпиакос» ответил отказом. Он хочет выручить не менее 10 млн евро за своего лучшего бомбардира – в 20 матчах он забил 11 мячей.