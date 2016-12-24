Левандовски в шестой раз подряд стал лучшим игроком Польши
Вчера, 23:54 | Источник: twitter.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, которым интересовался «Реал», признан лучшим футболистом Польши в 2016 году. Эту награду бомбардир получил в шестой раз подряд. Второе место занял защитник «Монако» Камиль Глик, а замкнул тройку хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк.
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