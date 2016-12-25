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«Амкар» и «Ростов» претендуют на защитника «Черноморца»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Черноморец Од, Амкар, Ростов, Шахтер Дн, Хочолава Давид
Сегодня, 00:38 | Источник: Думская | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Черноморца» Давид Хочолава может перебраться в «Шахтер» или один из российских клубов. Интерес к нему помимо донецкого клуба проявляют «Ростов» и «Амкар». Грузинский футболист рассматривает возможность сохранения места в «Черноморце».

Ранее стало известно, что «Шахтер» может потерять Дарио Срну.

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