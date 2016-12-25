«Амкар» и «Ростов» претендуют на защитника «Черноморца»

Защитник «Черноморца» Давид Хочолава может перебраться в «Шахтер» или один из российских клубов. Интерес к нему помимо донецкого клуба проявляют «Ростов» и «Амкар». Грузинский футболист рассматривает возможность сохранения места в «Черноморце».

Ранее стало известно, что «Шахтер» может потерять Дарио Срну.