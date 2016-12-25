Луис Энрике - самый высокооплачиваемый тренер Европы
Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Энрике Луис , Моуриньо Жозе , Гвардиола Хосеп , Анчелотти Карло , Венгер Арсен , Симеоне Диего , Клопп Юрген , Конте Антонио , Зидан Зинедин , Эмери Унаи , Аллегри Массимилиано , Тухель Томас
Сегодня, 08:51 | Источник: 101greatgoals.com | Фото: 101greatgoals | Редакция: Дмитрий Кристя
Наставник «Барселоны» Луис Энрике возглавил cписок самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его месячный оклад составляет 1.56 млн евро после вычета налогов. На втором месте оказался рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (1,48 млн евро в месяц). Третий - Жозе Моуриньо (МЮ, 1.36).
В то же время наставник «Реала» Зинедин Зидан лишь на девятом месте в этом списке.
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Ну а затраты в ЛЧ на условного Клаттенбурга (не бесплатно же он выиграл мадридцам ундесиму в одиночку), перекроют любые тренерские гонорары.
Ну а затраты в ЛЧ на условного Клаттенбурга (не бесплатно же он выиграл мадридцам ундесиму в одиночку), перекроют любые тренерские гонорары.
И вообще выходит что получать деньги и зарабатывать это две большие разницы. Переводчик с каталонскими физруками получает, а остальные зарабатывают, аха-ха)
1 560 000
brut mensuel (означает без вычета налогов)
Ну soccer зажигает!
Ну а затраты в ЛЧ на условного Клаттенбурга (не бесплатно же он выиграл мадридцам ундесиму в одиночку), перекроют любые тренерские гонорары.
А Маур что на 3-м месте забыл? За то что МЮ тащит на 5-м месте?
Платит их только низшая прослойка. Утиль сырье общественное.
Выигрывать турнир за турниром,реально выыодя клуб на недостижимый уровень стоит - 449 000 евро....
Ходить на пресс-конференции,числиться на бровке,одобрять состав утверждённый Лео,и не иметь голоса даже в раздевалке стоит - 1 560 000 евро......
Никак добавка "за вредность на производстве"....
Убеждён что 50% людей болеющих за Барсу вообще не знают кто у них тренер.......а ещё 20 даже не знают что он есть )))))