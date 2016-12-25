Луис Энрике - самый высокооплачиваемый тренер Европы

Наставник «Барселоны» Луис Энрике возглавил cписок самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его месячный оклад составляет 1.56 млн евро после вычета налогов. На втором месте оказался рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (1,48 млн евро в месяц). Третий - Жозе Моуриньо (МЮ, 1.36).

В то же время наставник «Реала» Зинедин Зидан лишь на девятом месте в этом списке.