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Луис Энрике - самый высокооплачиваемый тренер Европы

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Энрике Луис , Моуриньо Жозе , Гвардиола Хосеп , Анчелотти Карло , Венгер Арсен , Симеоне Диего , Клопп Юрген , Конте Антонио , Зидан Зинедин , Эмери Унаи , Аллегри Массимилиано , Тухель Томас
Сегодня, 08:51 | Источник: 101greatgoals.com | Фото: 101greatgoals | Редакция: Дмитрий Кристя

Наставник «Барселоны» Луис Энрике возглавил cписок самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его месячный оклад составляет 1.56 млн евро после вычета налогов. На втором месте оказался рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (1,48 млн евро в месяц). Третий - Жозе Моуриньо (МЮ, 1.36).

В то же время наставник «Реала» Зинедин Зидан лишь на девятом месте в этом списке.

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