Хочолава: «Моя новая команда будет не из России»

Защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава рассказал, что не будет перебираться в РФПЛ, несмотря на интерес к нему со стороны «Амкара» и «Ростова».

«Я был очень рад узнать, что мной интересуется „Шахтер“. Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я пока его не касаюсь.

Пока мне бы хотелось остаться в „Черноморце“ и помочь этой команде достичь цели на сезон — попасть в первую шестерку команд. Также я могу вам сказать, что если и покину „Черноморец“, то моя новая команда не будет представлять чемпионат России».