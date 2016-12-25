Хочолава: «Моя новая команда будет не из России»
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Черноморец Од, Шахтер Дн, Хочолава Давид
Сегодня, 09:48 | Источник: sportall.ge | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава рассказал, что не будет перебираться в РФПЛ, несмотря на интерес к нему со стороны «Амкара» и «Ростова».
«Я был очень рад узнать, что мной интересуется „Шахтер“. Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я пока его не касаюсь.
Пока мне бы хотелось остаться в „Черноморце“ и помочь этой команде достичь цели на сезон — попасть в первую шестерку команд. Также я могу вам сказать, что если и покину „Черноморец“, то моя новая команда не будет представлять чемпионат России».
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