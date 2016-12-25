«Саутгемптон» хочет 60 млн фунтов за ван Дейка
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 09:57 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Саутгемптон» не намерен так просто расставаться со своим защитником Вирджилом ван Дейком. 25-летний бек интересен МЮ, «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», поэтому «святые» намерены выжать максимум из этой ситуации и не собираются вести переговоры по трансферу игрока, если только кто-то не готов выложить 60 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что «горожане» готовы предложить за голландского центрбека 50 млн.
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А Ливерпуль не думаю что будет такую сумму выплачивать.