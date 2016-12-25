«Саутгемптон» хочет 60 млн фунтов за ван Дейка

«Саутгемптон» не намерен так просто расставаться со своим защитником Вирджилом ван Дейком. 25-летний бек интересен МЮ, «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», поэтому «святые» намерены выжать максимум из этой ситуации и не собираются вести переговоры по трансферу игрока, если только кто-то не готов выложить 60 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «горожане» готовы предложить за голландского центрбека 50 млн.