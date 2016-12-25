«Интернасьонал» продлил контракт с Рушелом, выжившим в авиакатастрофе
Сегодня, 10:23 | Источник: ФК "Интернасьонал" | Фото: ФК "Интернасьонал" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Интернасьонала» Алан Рушел продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до 31 декабря 2018 года. На данный момент Рушел арендован «Шапекоэнсе», договор аренды истекает летом следующего года.
Рушел - один из трех выживших футболистов в страшной колумбийской авиакатастрофе, которая унесла жизни практически всех членов «Шапе». Несколько дней назад игрок был выписан из больницы, а сам он заявил о своем намерении вернуться в большой футбол.
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