Рейтинг@Mail.ru

«Шальке» получит 7 млн евро от перехода Дракслера в ПСЖ

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, ПСЖ, Вольфсбург, Шальке-04, Дракслер Юлиан
Сегодня, 10:42 | Источник: transfermarkt.de | Редакция: Дмитрий Кристя

«Шальке» получит 7 млн евро в результате трансфера полузащитника Юлиана Дракслера из «Вольфсбурга» в ПСЖ. Официальная цена перехода неизвестна, но сообщается, что год назад, когда «Шальке» продавал игрока «волкам», «кобальтовые» договорились о сумме в 7 млн евро при последующей продаже игрока. При этом эта сумма была фиксированной, вне зависимости от того, сколько денег за него в дальнейшем сможет выручить «Вольфсбург».

Если бы Дракслер отработал свое соглашение с «волками» до конца, то клуб из Гельзенкирхена мог получить дополнительные бонусы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:28 Фото Хачериди: «Ни „Динамо“, ни мой агент не сообщали мне об интересе „Зенита“» 2
Вчера
23:54 Левандовски в шестой раз подряд стал лучшим игроком Польши 9
21:33 Оскар обошел Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых игроков мира 77
19:47 Фото Варди, отбывающий дисквалификацию, побывал в английской «Лапландии» 8
18:04 УЕФА огласил символическую сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году 70
Вадим Багров
Стильный Лионель и сборная «блондинов»
Тренд 2016 года в футбольной моде – едкие белые волосы. «Соккер.ру» выясняет, зачем звезды из Испании, Англии и России вступают в банду Месси?
Комментариев: 19
Станислав Горин
Король Африки 2016. АПЛ против Обамеянга
«Соккер.ру» оценивает солидную тройку претендентов на звание лучшего игрока Африки. Сравниваем нападающих «Ливерпуля» и «Лестера» с будущим футболистом «Реала».
Комментариев: 6
11:08 Градель: «Отец бил меня и запрещал играть в футбол» 10
06:48 Джон О'Ши: «Мне не следовало уходить из „Манчестер Юнайтед“» 2
05:01 Кьеллини: «Поражение в Суперкубке это позор, но не конец света» 9
все материалы по этой теме
Турниры