«Шальке» получит 7 млн евро от перехода Дракслера в ПСЖ

«Шальке» получит 7 млн евро в результате трансфера полузащитника Юлиана Дракслера из «Вольфсбурга» в ПСЖ. Официальная цена перехода неизвестна, но сообщается, что год назад, когда «Шальке» продавал игрока «волкам», «кобальтовые» договорились о сумме в 7 млн евро при последующей продаже игрока. При этом эта сумма была фиксированной, вне зависимости от того, сколько денег за него в дальнейшем сможет выручить «Вольфсбург».

Если бы Дракслер отработал свое соглашение с «волками» до конца, то клуб из Гельзенкирхена мог получить дополнительные бонусы.