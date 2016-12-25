«Шальке» получит 7 млн евро от перехода Дракслера в ПСЖ
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, ПСЖ, Вольфсбург, Шальке-04, Дракслер Юлиан
Сегодня, 10:42 | Источник: transfermarkt.de | Редакция: Дмитрий Кристя
«Шальке» получит 7 млн евро в результате трансфера полузащитника Юлиана Дракслера из «Вольфсбурга» в ПСЖ. Официальная цена перехода неизвестна, но сообщается, что год назад, когда «Шальке» продавал игрока «волкам», «кобальтовые» договорились о сумме в 7 млн евро при последующей продаже игрока. При этом эта сумма была фиксированной, вне зависимости от того, сколько денег за него в дальнейшем сможет выручить «Вольфсбург».
Если бы Дракслер отработал свое соглашение с «волками» до конца, то клуб из Гельзенкирхена мог получить дополнительные бонусы.
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