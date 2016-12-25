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Ван Дейк получил в подарок на Рождество футболку «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Манчестер Сити, Саутгемптон, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 10:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Футболисты «Саутгемптона» отреагировали на слухи об интересе «Манчестер Сити» к защитнику «святых» Вирджилу ван Дейку. Во время традиционной рождественской игры «тайный Санта» ван Дейк получил в подарок от одного из своих партнеров по команде футболку «горожан».

 

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Фото опубликовано JOSE FONTE (@f6nte)

«Саутгемптон» хочет за ван Дейка 60 млн фунтов.

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