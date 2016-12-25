Ван Дейк получил в подарок на Рождество футболку «Манчестер Сити»

Футболисты «Саутгемптона» отреагировали на слухи об интересе «Манчестер Сити» к защитнику «святых» Вирджилу ван Дейку. Во время традиционной рождественской игры «тайный Санта» ван Дейк получил в подарок от одного из своих партнеров по команде футболку «горожан».

Secret Santa 🎅 part 2 🔥🎄🎁 Фото опубликовано JOSE FONTE (@f6nte) Дек 24 2016 в 9:27 PST

«Саутгемптон» хочет за ван Дейка 60 млн фунтов.