Зидан включил Усмана Дембеле в топ-5 футболистов Франции в уходящем году
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Реал, Зидан Зинедин , Дембеле Усман, Бензема Карим, Варан Рафаэль, Гризманн Антуан, Погба Поль
Сегодня, 11:06 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан представил свою пятерку лучших французских игроков в уходящем году. Интересно, что на четвертом месте у Зизу расположился юный форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле. Всего топ-5 выбирали 30 бывших французских футболистов, но только двое включили в пятерку Дембеле. Подавляющее большинство на первое место поставило нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Топ-5 французских игроков по версии Зидана выглядит следующим образом:
1. Карим Бензема («Реал»)
2. Рафаэль Варан («Реал»)
3. Антуан Гризманн («Атлетико»)
4. Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд)
5. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).
Добавим, что Дембеле также признан одним из открытий этого года в Лиге чемпионов.
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