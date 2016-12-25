«Барселона» в январе может провести 8 матчей за 24 дня
Сегодня, 11:15 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселоне» предстоит довольно непростой график в январе. Команда проведет минимум шесть матчей (4 в чемпионате и 2 в Кубке Испании) в период с 5 по 29 января. Если же каталонцам удастся пройти «Атлетик» в Кубке Короля, то к январскому расписанию добавится еще 2 игры. Таким образом, «сине-гранатовые» могут провести 8 встреч за 24 дня, т.е. в среднем 1 матч каждые 3 дня.
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Кабинетчики из ФИФА И УЕФА стремятся к совершенству......
3 игры в день....билеты продавать как не сеансы в кино...на 14:30,18:40 и 21:20
ЧМ раздуть до 96-ти команд...и проводить раз в год....
Эль классико - каждую неделю....
Месси,Роналду и прочим хэдлайнерам позволить выступать по клубу в каждой стране...
Месси например (Барса,МС,ПСЖ)...
Ввести обязательные рекламные паузв в матчах,как в хоккее.....не секрет что из-за их отсутствия футбол и не популярен в Штатах.....
Время матча сократить до часа - больше сеансов,больше бабосов....и т.д.
Только интересен ли будет такой футбол.....