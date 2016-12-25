Рейтинг@Mail.ru

«Барселона» в январе может провести 8 матчей за 24 дня

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона
Сегодня, 11:15 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселоне» предстоит довольно непростой график в январе. Команда проведет минимум шесть матчей (4 в чемпионате и 2 в Кубке Испании) в период с 5 по 29 января. Если же каталонцам удастся пройти «Атлетик» в Кубке Короля, то к январскому расписанию добавится еще 2 игры. Таким образом, «сине-гранатовые» могут провести 8 встреч за 24 дня, т.е. в среднем 1 матч каждые 3 дня.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:40, редактировал Сегодня 11:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:32, редактировал Сегодня 11:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:06 Зидан включил Усмана Дембеле в топ-5 футболистов Франции в уходящем году 3
10:52 Фото Ван Дейк получил в подарок на Рождество футболку «Манчестер Сити» 1
08:38 Видео Ибрагимович лёг на снег в одних трусах 21
08:26 Фото Роналду сфотографировался со своей восковой фигурой 42
Вчера
13:14 Фото Дракслер выбрал игровой номер в ПСЖ 11
12:10 Известный разработчик компьютерных игр поможет «Шапекоэнсе» 10
11:23 «Днепр» может отправиться в первый дивизион 32
09:02 Аллегри был в ярости после поражения в Суперкубке Италии 30
08:25 Видео Женщина-арбитр стала автором голевого паса в матче второй Бундеслиги 52
23 декабря 2016
23:58 «Лилль» зимой сменит владельца 0
все материалы по этой теме
Турниры