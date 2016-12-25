«Барселона» в январе может провести 8 матчей за 24 дня

«Барселоне» предстоит довольно непростой график в январе. Команда проведет минимум шесть матчей (4 в чемпионате и 2 в Кубке Испании) в период с 5 по 29 января. Если же каталонцам удастся пройти «Атлетик» в Кубке Короля, то к январскому расписанию добавится еще 2 игры. Таким образом, «сине-гранатовые» могут провести 8 встреч за 24 дня, т.е. в среднем 1 матч каждые 3 дня.