Клопп хочет выиграть АПЛ
Сегодня, 11:40 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен выиграть чемпионат Англии.
«„Ливерпуль“ не выигрывал чемпионат с 1989 года, но мы - это не последние 25 лет. У нас новое поколение. Мы должны делать свою работу. Давайте же сделаем ее, давайте попробуем. У нас достаточно хороший состав, а „Ливерпуль“ - великий клуб. У „красных“ подходящие владельцы, потому что они не хотят продавать своих футболистов. Никто не должен уйти отсюда из-за денег. У нас не самые большие зарплаты в мировом футболе, но „Ливерпуль“ может платить достаточно, чтобы игрок остался в команде.
Сейчас подходящий момент, и мы должны его использовать. У „Ливерпуля“ хорошее настоящее и светлое будущее».
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