Завтра «Зенит» проведет переговоры по трансферу Цаллагова

«Зенит» интересуется защитником «Крыльев Советов» Ибрагимом Цаллаговым. Питерский клуб завтра проведет переговоры о переходе 26-летнего футболиста, сообщает источник.

В этом сезоне в составе «Крыльев Советов» Цаллагов отыграл все 17 матчей без замен и отдал одну голевую передачу.

Летом оборонец продлил контракт с «крылышками».