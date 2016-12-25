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Завтра «Зенит» проведет переговоры по трансферу Цаллагова

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Крылья Советов, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 12:26 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» интересуется защитником «Крыльев Советов» Ибрагимом Цаллаговым. Питерский клуб завтра проведет переговоры о переходе 26-летнего футболиста, сообщает источник.

В этом сезоне в составе «Крыльев Советов» Цаллагов отыграл все 17 матчей без замен и отдал одну голевую передачу.

Летом оборонец продлил контракт с «крылышками».

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