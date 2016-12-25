Завтра «Зенит» проведет переговоры по трансферу Цаллагова
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Крылья Советов, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 12:26 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» интересуется защитником «Крыльев Советов» Ибрагимом Цаллаговым. Питерский клуб завтра проведет переговоры о переходе 26-летнего футболиста, сообщает источник.
В этом сезоне в составе «Крыльев Советов» Цаллагов отыграл все 17 матчей без замен и отдал одну голевую передачу.
Летом оборонец продлил контракт с «крылышками».
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в тоже время подобные трансферы только к 12 месту и приведут,так что хорошо бы зениту присмотреться еще и к игрокам Томи.
Крупные болота также были в районе нынешней Комсомольской площади, Южного порта (Сукино болото), в начале нынешней улицы Петровки, у Савеловского вокзала, на Трубной площади. Широкое Козье болото находилось в районе нынешних Большого и Малого Козихинских переулков. И хотя многие болота Москвы засыпали и загатили, сущность болотная осталась. И когда они начинают гореть (пыхтеть), вони хватает на полстраны. Но и сохранившихся болот хватает. Общая площадь сохранившихся московских болот — примерно 100 га. А Питер находится на Карельском перешейке, изобилующем озёрами и реками, создающими перенасыщенность влаги. Плюс Балтика, Ладога. Но это совсем не то, что московские болота, богатые трясинами и топями. Да и само название города - Москва, с др. славянского мОсква (грязь, болото, мокрое место).
"Табор"...в современном футболе в топ клубах пестрость состава зашкаливает....в общем , гус пойет пришёл - нагадил , а когда с него спросили - решил слиться под "предновогодний" шумок. Типичное трепло.
Пусть тогда делают минималку по времени за сезон.
Вот и ты - вылезло.
Зениту выступать на два фронта в этом сезона - на три со следующего. И при таком графике ,чтобы везде идти на победу - основная обойма игроков - это 17 игроков примерно одного уровня.
зато потом будет что вспомнить.
зацени мой новый трек
https://www.youtube.com/watch?v=b8LGsBroBDg
Удивляюсь как ещё туда кто то идёт.