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Эменике отправился в Москву для переговоров со «Спартаком»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Фенербахче, Эменике Эммануэль
Сегодня, 12:38 | Источник: amkspor.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике все ближе к переходу в «Спартак». Турецкие СМИ сообщают, что нападающий уже отправился в Москву для переговоров с руководством «красно-белых». По слухам, москвичи арендуют игрока до конца сезона с правом выкупа. «Фенербахче» хочет получить за 29-летнего нападающего 3 млн евро.

Ранее между Эменике и главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом разгорелся конфликт, после чего игрок был отстранен от работы с первым составом.

В этом сезоне нападающий забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах чемпионата Турции. За «Спартак» форвард выступал с 2011 по 2013 год.

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