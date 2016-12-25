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ЦСКА может купить Янника Боли за 3 млн евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, ЦСКА, Боли Янник
Сегодня, 12:45 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Анжи» Янник Боли может перебраться в ЦСКА. Сумма трансфера за игрока, контракт которого рассчитан еще на 2 года, составит 3 млн евро, сообщает источник.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 28-летний футболист провел 11 матчей, в которых забил два гола (один - с пенальти) и получил две желтые карточки.

В начале сезона Боли ссылался в молодежную команду «Анжи» из-за своего поведения.

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