ЦСКА может купить Янника Боли за 3 млн евро

Нападающий «Анжи» Янник Боли может перебраться в ЦСКА. Сумма трансфера за игрока, контракт которого рассчитан еще на 2 года, составит 3 млн евро, сообщает источник.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 28-летний футболист провел 11 матчей, в которых забил два гола (один - с пенальти) и получил две желтые карточки.

В начале сезона Боли ссылался в молодежную команду «Анжи» из-за своего поведения.