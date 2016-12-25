ЦСКА может купить Янника Боли за 3 млн евро
Сегодня, 12:45 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Анжи» Янник Боли может перебраться в ЦСКА. Сумма трансфера за игрока, контракт которого рассчитан еще на 2 года, составит 3 млн евро, сообщает источник.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ 28-летний футболист провел 11 матчей, в которых забил два гола (один - с пенальти) и получил две желтые карточки.
В начале сезона Боли ссылался в молодежную команду «Анжи» из-за своего поведения.
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Хоть Я и болельщик фк ЦСКА
Но мне как - претит это Поганое слово " КУПИТЬ"
Русский язык Богат своим словословием
Я бы к примеру написал " ПРИОБРЕСТИ " для клуба или что-то другое...
Но чего-то нету новостей про то,как протекает его восстановление.
И минусуют только толеранты ))