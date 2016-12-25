Шляхтин: «Диалог с „Зенитом“ по Цаллагову действительно ведется»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Крылья Советов, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 12:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Глава Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил информацию об интересе «Зенита» к защитнику самарцев Ибрагиму Цаллагову.
«Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет. Может быть, что-то ночью произошло?
Готовы ли мы отпустить Цаллагова за определенную сумму? Да».
Кроме того, источник информирует, что клубы уже практически договорились о переходе. Сумма трансфера якобы уже согласована. Теперь отец футболиста и руководители «сине-бело-голубых» должны урегулировать вопросы личного контракта.
Другие материалы по теме:
17:22 Слухи Кверквелия может перейти в «Локомотив» 7
12:45 Слухи ЦСКА может купить Янника Боли за 3 млн евро 161
09:19 Слухи «Сан-Паулу» понадобился хавбек «Зенита» Маурисио 27
Вчера
23:40 Слухи Жиров может перейти в «Локомотив» 21
Или войдите через
Так-то большой уже пацан, мог бы батю не напрягать
Чкачука забрали и по-рукам пустили. А как в Крыльях играл!
----------------------
Луческу привык все контракты ночью при свете луны подписывать,так же,как он сам подписал контракт с Зенитом ибо все темные дела делаются ночью))