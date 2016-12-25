Шляхтин: «Диалог с „Зенитом“ по Цаллагову действительно ведется»

Глава Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил информацию об интересе «Зенита» к защитнику самарцев Ибрагиму Цаллагову.

«Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет. Может быть, что-то ночью произошло?

Готовы ли мы отпустить Цаллагова за определенную сумму? Да».

Кроме того, источник информирует, что клубы уже практически договорились о переходе. Сумма трансфера якобы уже согласована. Теперь отец футболиста и руководители «сине-бело-голубых» должны урегулировать вопросы личного контракта.