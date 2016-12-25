50-летний специалист Маурисио Сория возглавил сборную Боливии. На этом посту он сменил Гильермо Ойоса, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Сория уже работал с боливийцами в 2014-15 годах.

Боливия занимает предпоследнюю строчку таблицы отбора к ЧМ-2018 в Южной Америке и с 7 очками практически не имеет шансов на выход в финальную часть турнира.

В последнем туре боливийцы одолели Парагвай (1:0).