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Сория возглавил сборную Боливии

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: тренеры, Боливия, Сория Маурисио
Сегодня, 13:09 | Источник: conmebol.com | Редакция: Дмитрий Кристя

50-летний специалист Маурисио Сория возглавил сборную Боливии. На этом посту он сменил Гильермо Ойоса, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Сория уже работал с боливийцами в 2014-15 годах.

Боливия занимает предпоследнюю строчку таблицы отбора к ЧМ-2018 в Южной Америке и с 7 очками практически не имеет шансов на выход в финальную часть турнира.

В последнем туре боливийцы одолели Парагвай (1:0).

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