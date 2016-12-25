Махмудов: «Я рано перешел в „Спартак“, но не жалею об этом»

Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал, почему в свое время у него не сложилось в «Спартаке».

«Тяжело, молодой, 18 лет. Может быть, вначале было трудно. Потом не терпелось играть. Ушел в аренду в „Томь“, куда не стоило уходить. Это был шаг назад. Ну, сам виноват, рано, наверное, пошел в „Спартак“. И не смог заиграть, как умею.

Жалею ли о том, что переходил в „Спартак“? Нет, в „Спартак“ два раза не позовут. Люди там мечтают играть».