Махмудов: «Я рано перешел в „Спартак“, но не жалею об этом»
Сегодня, 13:31 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал, почему в свое время у него не сложилось в «Спартаке».
«Тяжело, молодой, 18 лет. Может быть, вначале было трудно. Потом не терпелось играть. Ушел в аренду в „Томь“, куда не стоило уходить. Это был шаг назад. Ну, сам виноват, рано, наверное, пошел в „Спартак“. И не смог заиграть, как умею.
Жалею ли о том, что переходил в „Спартак“? Нет, в „Спартак“ два раза не позовут. Люди там мечтают играть».
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Все уходят в другой клуб за титулами.
А в Зените молодых просто замораживают.
В одном Спартаке играть мечтают.
Вот это и есть сила.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/952448.shtml
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Еменике позвали =)